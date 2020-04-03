В пятницу, 3 апреля, курс гривни на межбанке укрепился до 27,44 грн/$1 после роста в четверг до 27,45 грн/$1.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, котировки нацвалюты к концу торгов составили 27,44-27,46 грн/$1. Дилеры отметили, что на открытии торгов курс гривни немного поднялся до 27,365 грн/$1, после чего начал падать.

По информации центробанка, справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,36 грн/$1 с 27,62 грн/$1 днем ранее. НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на 6 апреля до 27,3730 грн/$1 с 27,5962 грн/$1 накануне.

Как сообщает издание, на наличном рынке в четверг курс гривни продолжил укрепляться и к вечеру вырос до 27,18-27,68 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,37-27,87 грн/$1 в четверг.

На "сером" рынке в конце рабочего дня пятницы курс гривни также укрепился до 27,35-27,46 грн/$1 с 27,51-27,59 грн/$1 вечером 2 апреля.

Что касается банковских курсов, то они на сегодня были такими: до 27,35-27,61 грн/$1 (с 27,45-27,77 грн/$1 в четверг вечером), ПриватБанк - до 27,10-27,65 грн/$1 (с 27,35-27,80 грн/$1), Ощадбанк - до 27,15-27,95 грн/$1 (с 27,25-28,2 грн/$1), Райффайзен банк Аваль - до 27,00-27,55 грн/$1 (с 27,2-27,85 грн/$1).

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на понедельник 6 апреля 2020 года.

USD 1 доллар США 27.373

EUR 1 ЕВРО 29.5601

RUB 10 российских рублей 3.5697

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 апреля составил 378,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $326,9 млн.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз. Из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 11,6%.

Ранее мы разбирались, почему украинские банки принялись поднимать процентную ставку по депозитам.