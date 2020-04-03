Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала власти страны вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, которые в конце марта зашли в тупик и фактически были сорваны.

Обращение к украинскому руководству опубликовано на сайте "Оппоплатформы".

В партии напомнили, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 марта этого года планировалось согласование широкого круга вопросов по мирному урегулированию.

В том числе утверждение пошагового порядка разведения сил и средств на линии разграничения, списков обмена удерживаемыми лицами, порядка разминирования территорий.

Однако украинская делегация согласованные предложения подписать отказалась.

"Это означает, что украинская власть полностью отбросила обязательства, взятые перед украинским народом и нашими международными партнерами. Все предвыборные обещания забыты. Взят курс на продолжение боевых действий, распродажу страны, насаждение примитивного национализма в культурной, языковой и гуманитарной политике. Владимир Зеленский пошел на союз с партией войны и окончательно переродился в Петра Порошенко. Ради этого не стоило идти в политику", - заявили в "Оппоплатформе".

В партии потребовали от президента Украины объяснения причин, по которым власть изменила свою переговорную позицию на заседании ТКГ 26 марта.

"Является ли отказ от выполнения обязательств новой официальной позицией или это результат бездумных действий членов делегации?" - спросили в "ОПЗЖ".

Оппозиция также напомнила президенту о его персональной ответственности как главы государства за ход и результаты мирных переговоров, призвала вспомнить свои предвыборные обещания и вернуться к диалогу.

"Мир – это ключевое требование украинского народа, которое президент обязан выполнить. Еще пять лет боевых действий и нищеты Украина просто не выдержит", - заявили в "Оппоплатформе".

Ранее "Страна" анализировала, почему Киев заморозил мирный процесс по Донбассу.

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