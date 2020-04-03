Подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил должны проходить двухнедельный карантин. Введение такой меры связано с объявлением режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом в интервью "Армия ФМ" заявил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.

"Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности", - сказал Бобров.

На вопрос, как быть военнослужащим, которым не на кого оставить детей на период карантина, военный ответил, что эта проблема на законодательном уровне не урегулирована. Но есть указание командирам воинских частей принимать решения индивидуально по каждому военнослужащему.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса Владимир Зеленский перенес на месяц весенний призыв в армию.

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