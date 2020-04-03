Cалоны мобильной связи могут работать во время карантина, если у них есть прямой контракт с операторами.

Такие изменения в постановление №211 Кабмин одобрил в четверг, 2 апреля.

Так, согласно документу, для того, чтобы принимать посетителей во время карантина, прямой контракт с мобильными операторами необходимо иметь предприятиям, которые занимаются торговлей средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, воспроизводящими и передающими информацию.

Тем не менее, в изменениях к постановлению не указано, договор с какими именно операторами связи можно заключить магазинам. Судя по данным Национальной комиссии, которая регулирует сферу связи и информации, в реестр операторов входит более 600 компаний. Также еще 64 компании входят в Единый государственный реестр операторов почтовой связи.

Напомним, что недавно замминистра внутренних дел Украины заявил о возможности следить за тем, как украинцы соблюдают карантин через операторов мобильной связи.

Ранее мы писали, что власти Германии могут дать добро на использование мобильных технологий слежения в деле противодействия распространению коронавируса.