В пятницу, 3 апреля, правительство Украины обязало магазины выдавать посетителям маски и средства защиты.

Об этом говорится постановлении Кабмина, опубликованном на правительственном портале.

Речь идет о магазинах, торгующих:

продуктами питания;

горючим;

деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

средствами гигиены;

зоомагазины;

пестицидами и агрохимикатами, семенами и материалами для сада;

средствами связи, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Кроме того, изменения касаются финучреждений, медучреждений, ветбольниц, АЗК, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, а также заведений общественного питания с адресной доставкой.

Напомним, сегодня Кабинет министров утвердил дополнительные ограничения, которые вводятся с 6 апреля. Также "Страна" публиковала полный список ограничительных мер.