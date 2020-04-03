Во Львовской области к 17:00 3 апреля количество больных коронавирусной инфекцией составило 14 человек. Четверо зараженных находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщается в Facebook Львовской областной государственной администрации.

"...На Львовщине с подозрением на коронавирус есть 83 человека. У 14 пациентов положительный результат теста на коронавирус. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Двое пациентов выздоровели", - привели статистику в ОГА.

На самоизоляции находятся 158 человек. Состояние большинства больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному.

Также в администрации добавили, что с 10:30 до 16:30 с подозрением на коронавирус к врачам обратились 15 человек. Всего на Львовщине с начала эпидемии с подозрением на COVID-19 обратились к врачам 303 человека.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 46 человек. У шестерых из них диагностирован грипп.

Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости по всей Украине к утру 3 апреля.

Мы также писали, что с 6 апреля в Украине ужесточают карантин.