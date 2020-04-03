Google опубликовал данные о передвижениях своих пользователей во время пандемии коронавируса в мире. Ожидается, что эта информация поможет властям проследить, придерживаются ли граждане режима самоизоляции.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Данные Google о передвижениях людей в Польше. Скриншот: google.com

Стоит отметить, что отчета по мобильности пользователей в Украине пока нет. Однако опубликована информация по соблюдению карантина в соседней Польше. Там посещаемость магазинов и парков упала на 59%. Значительно реже, на 79%, поляки стали ходить и в общественные места.

Данные Google о передвижениях людей в Испании. Скриншот: google.com

Отчеты (Community Mobility Reports) в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google надеются, что информация поможет им принимать решения относительно мер для борьбы с коронавирусом.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения (...) в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает Google.

В отчетах отображается прирост или спад посещений в процентах, компания не разглашает точное количество людей, посещающих те или иные места. Информация в отчетах собирается за 48-72 часа до их публикации.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов. России в настоящее время в списке стран, по которым доступна информация, нет.

Также в Испании, которая стала новым лидером среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом, люди стали на 94% реже посещать общественные места, на 76% меньше ходят в магазины. А в парки там наведываются реже на 89%.

Напомним, что власти США используют данные о местонахождении миллионов смартфонов, чтобы отследить перемещения американцев во время пандемии коронавируса.