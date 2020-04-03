Прокуратура Киева совместно с Днепровским управлением полиции сообщила о подозрении 54-летнему мужчине, которого задержали за нападение на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля на территории столичного Гидропарка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Установлено, что подозреваемый, находясь на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился на замечание журналистов о том, что он нарушает карантин, и совершил нападение на съемочную группу. Во время потасовки злоумышленник нанес журналистке и оператору многочисленные удары по различным частям тела и пытался повредить технику", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Также было подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено на рассмотрение в Днепровский районный суд г. Киева.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению и задержанию мужчины, который в тот же день в Гидропарке совершил нападение на другую съемочную группу, продолжаются.

Напомним, 2 апреля на журналистку телеканала ZIK Аллу Жизневскую напали во время съемок сюжета на тренажерной площадке под открытым небом в киевском Гидропарке.

Как выяснилось позже, на журналистов напал человек по фамилии Шаповалов, бывший АТОшник, ранее участвовавший в акциях на стороне застройщиков.

Также мы писали, что в НСЖУ потребовали оперативного расследования нападения на журналистов канала ZIK в киевском Гидропарке.