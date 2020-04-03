Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в пользу государства 80 миллионов гривен залога с бывшего народного депутата Максима Микитася. Кроме того, суд увеличил бизнесмену размер залога как альтернативы аресту до 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Романа Сымкива.

"В рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася к нему была применена мера пресечения в виде 80 миллионов гривен и был определен ряд обязательств. Он нарушил обязательство относительно запрета общения с четырьмя лицами – свидетелями и подозреваемыми в этом производстве, в связи с чем прокуроры САП внесли ходатайство о взыскании 80 миллионов гривен залога и увеличении размера залога", - объяснил решение суда Сымкив.

Прокурор САП добавил: 80 млн грн, которые были на счету казначейства, сейчас переходят в доход государства, а Микитась в течение пяти дней должен внести еще 100 млн грн.

Сымкив уточнил, что ВАКС вынес такой вердикт по ходатайству САП.

Если Микитась не исполнит решения суда, то в отношении него применят безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в октябре НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и бывший политик вышел на волю.

Однако в конце того же месяца ВАКС изменил меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн.