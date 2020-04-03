Ученые предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание The Sun.

Как сообщил британский диетолог Дженнифер Оберт (Jennifer Aubert), из-за постоянного нахождения дома взрослый человек сжигает в день примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Помимо этого, как правило, на фоне стресса он начинает потреблять больше нездоровой пиши.

"Учитывая тревоги по поводу доступности пищи, правильного питания и сохранения здоровья на фоне стресса и других факторов, вызванных вспышкой коронавируса, сохранить прежний вес будет крайне сложно", — приводит издание сообщение Британского фонда питания (British Nutrition Foundation). "Это [ожирение] случится со всеми нами, даже если мы попытаемся заниматься спортом на карантине", — прокомментировал французский тренер и диетолог Джулиан Мерсье (Julian Mercier).

Эксперты считают, что избежать ожирения во время изоляции можно только при сохранении правильного режима дня, сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках. Они, однако, сетуют, что не у всех есть средства на качественные продукты и это может привести к злоупотреблению жирной пищей быстрого приготовления.

Более того, проблема набора лишних килограммов может коснуться и детей, которым для развлечения вместо прогулок с друзьями приходится предлагать сладкое и другую вредную пищу. "Легче же приготовить спагетти болоньезе, которое нравится всем, чем бороться с детьми и заставлять их есть шпинат", — пожаловался Мерсье.

Тем временем, как пишет DW, Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прогнозирует масштабный голод из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Как сообщила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер, ныне WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах мира.

По ее словам, работа гуманитарной организации осложняется из-за войн, климатических изменений и пандемии коронавируса.

"Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы, как крупнейшая в мире гуманитарная организация, не были еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория", - сказала Люшер.

Сообщается, что по оценкам ООН, только в Восточной Африке недоедает около 15 млн человек. Всего в мире голодают 820 млн человек.

Напомним, в мире уже больше 50 тысяч человек умерли от коронавируса. Лидируют Италия, Испания и США.

Как мы писали, в Италии говорят об угрозе голодных бунтов на юге страны.