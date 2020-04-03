Украинцы, застрявшие в Непале во время коронавирусного карантина, могут быть эвакуированы не российским авиаперевозчиком "Аэрофлот", а отечественным "SkyUp".

Об этом "Стране" рассказал украинец Тарас Поздний, который не успел прилететь домой до закрытия воздушных границ Украины.

Так, по словам Тараса, эвакуационный рейс может вылететь в Украину уже 7 апреля.

"Написали, что возможно нас подберет самолет из Бангкока компании SkyUp, но пока точной информации нет, это так чисто в теории. По поводу предложения "Аэрофлота", то консульство Украины должно направить официальную ноту, но учитывая ситуацию между Украиной и Россией, считаю, что никто ее не направит", - рассказал украинец.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что Украина должна отказаться от помощи России даже при условии ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что 8 500 граждан, находящихся за границей, обратились в дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину.

Ранее "Страна" рассказывала, как пассажиры эвакуационного рейса Доха - Киев отказались проходить принудительную обсервацию и даже грозились объявить голодовку.