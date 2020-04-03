На выезде из Днепропетровской области спасатели развернули палаточный городок для обсервации инфицированных коронавирусом людей.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в регионе.

Отмечается, что палатки были установлены около села Могилев в Днепропетровской области. Всего в лагере могут быть изолированы около 130 человек.

Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Также известно, что лагерь из 65 палаток также включает в себя зону санитарной обработки, душевые, раздевалки и палатки для медперсонала. Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В пресс-службе сообщили, что для строительства палаточного городка было привлечено 20 спасателей.

Видео: YouTube/ ГСЧС в Днепропетровской области

Скриншот: ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Фейсбук

Ранее мы писали, что в Офисе Президента рассматривают возможность развертывания мобильных госпиталей для оказания своевременной помощи зараженным коронавирусом пациентам.

Напомним, что сегодня Кабмин утвердил новые ограничения во время карантина в Украине, согласно которым, людей, дважды нарушивших самоизоляцию, будут принудительно изолировать в обсерваторах.