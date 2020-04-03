Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал видео с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом, заявил, что Ермак его объявил своим "личным врагом".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОПУ, по двум причинам: его должность не предполагает участия в политических решениях; глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях относительно меня в партии, как он это сделал в своём посте, а должен заниматься канцелярией", - отметил Гео Лерос.

По его словам, глава ОП Ермак на заседании руководства фракции "Слуга народа" в четверг "полтора часа зомбировал коллег".

"Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья УК", - добавил Лерос.

"Короче, у человека совсем помутнел рассудок и мне страшно за государство. Уже вижу Ермака в образе короля Англии Георга III, у которого от страха заговоров и покушений развилось тяжелое психическое заболевание", - написал Лерос.

Как отметил депутат, в команду "Слуги народа" его порекомендовал действующий заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, с которым они познакомились на творческом проекте в 2017-18 годах.

Скриншот: Facebook/Гео Лерос

Напомним, 29 марта народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал сети несколько видеороликов, на которых брат главы АП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий возбудил уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

ГБР возбудило уголовное дело по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.