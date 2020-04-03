В Австрии и Германии набирают популярность пасхальные кролики в медицинских масках в то время как тысячи людей в европейских странах погибли от коронавирусной инфекции.

Как рассказали "Стране" жители Штуттгарта, у них действительно есть такие сладости в магазинах.

Так, по словам менеджера кондитерской Bohnenblust, в швейцарской столице Берне шоколадные кролики со сладкими масками оказались хитом продаж. Стоит такой актуальный символ праздника в условиях пандемии 8,70 долларов (240 гривен)

Фото: Страна

Видео: YouTube/ faz

Отметим, что Пасха западного обряда отмечается в этом году 12 апреля.

Напомним, что украинские власти призывают граждан не ходить в церкви на Пасху, которая в этом году приходится на карантин. Для этого Офис Президента договорился с телеканалами о трансляции праздничных богослужений.

Также мы писали, что именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине.