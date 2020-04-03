В Европе пасхальные зайцы в медицинских масках из шоколада стали хитом продаж. Фото и видео
В Австрии и Германии набирают популярность пасхальные кролики в медицинских масках в то время как тысячи людей в европейских странах погибли от коронавирусной инфекции.
Как рассказали "Стране" жители Штуттгарта, у них действительно есть такие сладости в магазинах.
Так, по словам менеджера кондитерской Bohnenblust, в швейцарской столице Берне шоколадные кролики со сладкими масками оказались хитом продаж. Стоит такой актуальный символ праздника в условиях пандемии 8,70 долларов (240 гривен)
Фото: Страна
Видео: YouTube/ faz
Отметим, что Пасха западного обряда отмечается в этом году 12 апреля.
Напомним, что украинские власти призывают граждан не ходить в церкви на Пасху, которая в этом году приходится на карантин. Для этого Офис Президента договорился с телеканалами о трансляции праздничных богослужений.
Также мы писали, что именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине.