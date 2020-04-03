Украина окажет гуманирарную помощь Италии, где сложилась катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом идет речь в Указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

Как уточнили в Офисе президента, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. При этом одна часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, а вторая - Министерством внутренних дел, сообщается на сайте президента Украины.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - заявил Владимир Зеленский.

Уточняется, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

"У врачей будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемся в этом", - добавил президент.

Также на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определят с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун резко раскритиковала украинский протокол лечение коронавируса.

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