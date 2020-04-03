В Умани в Черкасской области умер хасид, гражданин США, у которого диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook.

"Об этом только что сообщили в лабораторном центре МОЗ Украины. Мужчина, гражданин США, прибыл из Лондона 11 марта 2020 года, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. Во всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции", - написал Боднар.

По его словам, хасид имел тяжелую сопутствующую патологию, и, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

"В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирование. Горожан призываем не нарушать карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности!", - добавил Боднар.

Скриншот: Facebook/Роман Боднар

Как сообщалось, в Черкасской области по состоянию на 3 апреля зафиксировано 55 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине по данным на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек.

Напомним, в Киеве за день умерли еще двое человек с коронавирусом.