Вчера Кабмин сообщил о новых запретах в связи с коронавирусом, которые начнут действовать с 6 апреля и продлятся до конца карантина.

По мнению правительства, это поможет сдержать темпы распространения Covid-19 в Украине. Заболевших уже больше тысячи человек.

Мы решили сравнить меры, которые предпринимает Украина, с другими странами.

Украина

В Украине основные меры такие:

- обязательная самоизоляция на 14 дней для лиц, прибывающих из-за границы

- штрафы за нарушение режима карантина от 17000 грн

- закрытие ТРЦ, ресторанов, кафе, салонов красоты. спорт-центров, непродовольственных магазинов, школ, вузов, детсадов

- запрет на прогулки в парках

- запрет на посещение детских и спортивных площадок.

С 6 апреля к ним прибавятся запреты на

- нахождение в общественном месте без маски

- перемещение группами более 2 человек

- пребывание в общественных местах лиц младше 14 лет без сопровождения родителей,

- пребывание на улице без удостоверяющего личность документа.



- посещение парков, скверов и прибрежных зон.



- для самоизолированных - выходить из дома, кроме как в аптеку поблизости.

Подробнее о мерах, которые вводятся с 6 апреля, читайте здесь.

При этом большинство предприятий продолжают работать. Но все же малый и средний бизнес, который работал в основном на торговлю и сферу услуг, переживает коллапс. И уже примерно четверть украинцев, согласно опросам, потеряли доходы и работу.

Италия

Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе. По состоянию на 3 апреля в Италии зафиксировали 115 242 случая инфицирования из них 13 915 смертей, 18 278 выздоровели. Больше всего пострадал север страны.

В Италии действует одни из самых жестких ограничений. Их ввели с 10 марта:

комендантский час

обязательная обсервация

самоизоляция пожилых людей

штрафы и уголовная ответственность за нарушение карантина

запрет на прогулки в парке

запрет на посещение спортивных и детских площадок

запрет на появление в общественных местах без маски

закрытие ТРЦ, ресторанов, кафе, образовательных учреждений

запрет на перемещение группами более 2 человек

остановка большинства предприятий

По данным правительства, эпидемия в стране достигла своего пика. Карантин пока продлили до 13 апреля. То есть католическую Пасху, которую в этом году отмечают 12 апреля, придется праздновать в условиях карантина. Как и в Украине, граждан призвали оставаться на Пасху дома, поскольку коронавирус в стране еще не преодолели.

То есть итальянский вариант карантина сейчас усиленно внедряют в Украине, где, если верить официальной статистике, и близко нету такой заболеваемости и смертности.

Испания

Такой же жесткий карантин в Испании. Ограничения те же, что и в Италии: из дому можно выходить только в случае крайней необходимости и не более двух человек. Закрыто все, кроме банков, аптек, продуктовых магазинов и почты.

Предприятия также остановились. На днях в Испании ужесточили карантин из-за высокой смертности. Все работники, которые не задействованы в жизненно необходимых сферах, должны оставаться дома в течение двух недель - с 30 марта по 9 апреля. Им пообещали продолжать платить обычную зарплату, но позже нужно будет компенсировать потерянные часы.

Этот момент важен для сравнения с Украиной. В странах, где работники оформлены официально, у людей гораздо меньше шансов быть выброшенными на улицу из-за эпидемии. Поэтому перевод страны на домашнюю изоляцию может быть оправдан.

В Украине же четверть работников только по официальным данным работает в тени - естестенно, переходя на карантин такие люди работу или зарплату гарантированно теряют. А это очень серьезный удар по всей экономике. В общем, есть большие сомнения, что в украинских реалиях можно бездумно копировать западные образцы, не обеспечив западных же мер социальной защиты.

Но вернемся к Испании.

В медучреждениях не хватает аппаратов ИВЛ, лекарств, тестов на коронавирус, защитных средств для врачей и медсестер. Не хватает средств защиты и полиции с военными, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

Чрезвычайное положение в стране объявили 16 марта. А через полторы недели усилили меры карантина. За его нарушение грозят штрафы до 6000 евро и даже тюремные сроки.

Фото: ТАСС

В Испании на 3 апреля 117 710 случаев заражения, умерли 10 935 человек, выздоровели 221 262.

Израиль

Тель-Авив ввел ограничения одним из первых. 9 марта Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы (в Украине Кабмин принял такое решение 29 марта - Ред). После 12 марта были закрыты границы для иностранцев.

В стране работают только аптеки и супермаркеты. От дома запрещено отходить более, чем на 100 метров, а в магазин можно идти не далее 3 километров. Песах, который отмечают с 8 по 16 апреля, израильтяне будут праздновать дома, нельзя ходить в гости. Закупки и логистику препаратов и оборудования поручили израильской разведке - Моссаду. Плановые операции приостановлены, врачи берут только ургентные случаи. В полном объеме работают лишь отделения для раковых больных.

Запрещено проведение и участие в коллективной молитве и в помещении, и на открытом воздухе. Исключение сделали только для Стены Плача. Трижды в сутки там будет проводиться молитва с участием 10 человек, чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни.

В Израиле к 3 апреля 7 030 инфицированных, 39 смертей и 338 выздоровевших.

Чехия

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии действует с 12 марта. Карантинные меры там аналогичны украинским, плюс действует комендантский час. На днях карантин в стране продлили до 11 мая.

В стране тестируют и собираются распространить на территорию всей страны так называемый "умный карантин". Человек с положительным результатом дает информацию о своем передвижении. На основе данных будет создана карта, которая должна помочь инфицированному вспомнить всех, с кем он пересекался.

С этими людьми свяжутся и отправят на кратковременный карантин. Их отнесут в "желтую" категорию. К тем, у кого нет собственного транспорта, чтобы приехать в место для сдачи теста, оперативно выедут специалисты. Если результаты теста окажутся негативными, человек перейдет в "зеленую" категорию и сможет заниматься повседневными делами.

Если тест положительный - его внесут в "красную" категорию и немедленно отправят на карантин. Далее пожарные либо военные продезинфицируют места, где находился зараженный.

В Чехии к 3 апреля 3 869 случаев, 46 смертей, 71 выздоровел.

Греция

В Греции 1 544 случая, 53 летальных, 61 человек выздоровел. В стране достаточно жесткий карантин.

Там действуют такие же ограничения, как в Италии и Испании с той лишь разницей, что большинство предприятий продолжают работать.

16 марта там ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. 19 марта ввели штраф за уклонение от карантина - до 5 тыс евро. А 2 апреля стало известно, что Греция закрыла на карантин лагерь для беженцев, после того, как там были заражены 20 человек.

Он находится в 80 км от Афин. Большинство из 2 500 его жителей протестируют на вирус в течение следующих нескольких дней. До этого покидать лагерь нельзя.

Польша

Сравнимы с украинскими меры в Польше (там 3 149 заболевших, 59 умерли, 56 выздоровели).

За нарушение карантина там обещают штрафовать на суммы от 5 до 30 тысяч злотых (около 32-193 тыс грн). Лицам до 18 лет может покинуть дом только под присмотром взрослого опекуна (в Украине это касается лиц до 14 лет - Ред.).

С 1 апреля закрыты для посещений парки, бульвары и пляжи. В магазинах и пунктах обслуживания впускают по 3 человека на каждую кассу. А со 2 апреля покупки в магазинах только в одноразовых перчатках.

Со 2 апреля в Польше покупки только в перчатках. Фото: wprost.pl

Кроме того, с 10:00 до 12:00 магазины обслуживают только лиц старше 65 лет.

Венгрия

В Венгрии 623 случая, 26 смертей и 43 выздоровевших. Общенациональный карантин там действует до 11 апреля. В стране действует комендантский час, магазины с 9:00 до 12:00 работают только людей старше 65 лет, за нарушение карантина - штраф 1400 евро. С 17 марта страна закрыла границы для всех неграждан.

Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом запрещать не будут, но необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Франция

Во Франции всеобщий карантин ввели 17 марта и пока власти не называют конкретной даты отказа от этого режима. При этом премьер-министр Эдуар Филипп уже объявил, что снятие карантина будет не одномоментным, иначе стране грозит новая волна эпидемии.

За нарушения карантина грозит штраф 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней - придется заплатить 200 евро. Если же за месяц зафиксируют четыре нарушения, то суд может приговорить к тюремному заключению. например, на днях из-за этого суд приговорил к 2 месяцам заключения 20-летнего жителя Кале. По всей стране уже составили более 350 тысяч протоколов за нарушение режима.

При этом действую более мягкие меры, по сравнению с другими странами ЕС. Например, разрешены пробежки, но на расстояние не более 1 километра от места проживания. Можно выходить на улицу с целью физической активности, но не больше, чем на час и не чаще, чем раз в день.

Французская железная дорога работает, но ограничила движение поездов, сократив их с 700 до 42 в сутки.

По состоянию на 3 апреля во Франции 59 105 инфицированы, 5 387 смертельных исходов, 12 428 выздоровевших.

Великобритания

В Великобритании, где коронавирус добрался до принца Чарльза и премьера Бориса Джонсона, нет ограничений на вход в магазины без масок, но есть ограничения на количество людей, одновременно находящихся в помещении.

С 23 марта в Британии можно выходить на улицы для занятия спортом, но не более чем один раз в день. У полиции есть полномочия разгонять группы более двух человек и штрафовать за это, но только в исключительных ситуациях и если это не касается людей, живущих вместе.

Борис Джонсон работает из дому, он на самоизоляции на время болезни

В Лондоне работает метро, но неузловые станции закрыли, а на тех, что остались - ограничения на вход. Правительство призвало британцев не покидать свои дома без лишней необходимости. Такие меры предварительно объявили на три недели.

3 апреля в Великобритании 38 168 случаев инфицирования, 3 605 смертей и 135 выздоровевших.

Швеция

А вот в Швеции отказались от жестких ограничений и решили справиться с Covid-19 по-своему.

По состоянию на начало апреля тут нет карантинных мероприятий на государственном уровне, общественный транспорт работает в обычном режиме, работодателям только рекомендовали переводить сотрудников на работу из дома, детские сады и школы не закрывали. Решение об ограничениях в детских учреждениях принимает руководство заведений.

То есть школы, если и закрываются, то лишь там, где есть подозрение на инфекцию. Причем многие учебные заведения пошли третьим путем - сокращают количество учеников в классах и учат их в разные смены.

В Швеции продолжают работать магазины, бары, кинотеатры, общественный транспорт. Правительство лишь рекомендует без лишней необходимости не посещать общественных мест. Но это не носит характера запрета.

Ограничены лишь массовые собрания выше 50 человек. Также закрыты горнолыжные курорты.

При этом больных в Швеции больше, чем в Украине - 5,5 тысяч зафиксированных случаев и 300 смертей. Интересно, что страна тестирует на коронавирус только в тех случаях, когда пациент нуждается в госпитализации.

Есть еще одна страна, где меры против covid-19 - крайне либеральные: это Беларусь. Как там обстоят дела - читайте в материале "Страны" "Правильные белорусы не паникуют". Как живет страна Бацьки, который отказался вводить тотальный карантин.

Также мы разбирались, почему на ужесточенный карантин перешли в Москве. И что происходит в США, которые уже стали главным мировым очагом covid-19.