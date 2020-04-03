В Австрии решили выяснить масштабы распространения коронавируса с помощью проведения репрезентативного тестирования двух тысяч людей. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что ранее в стране тестировали только людей с симптомами коронавируса, но теперь, чтобы получить лучшее представление о его распространении в Австрии, правительство приняло решение провести случайное тестирований. Для этой цели будет использовано две тысячи тестов.

Фокус-тесты проводятся среди медиков и сотрудников супермаркетов. При этом в Австрии сейчас 11 171 выявленных случаев коронавируса, из них летальны 158.

Ранее "Страна" писала о том, что тысячи немецких туристов подали в суд на австрийский горнолыжный курорт, где они заразились коронавирусом.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса в Австрии безработица выросла до уровня 1946 года.