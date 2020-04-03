В Австрии проведут случайное тестирование на коронавирус, чтобы выяснить реальные масштабы заболеваемости
В Австрии решили выяснить масштабы распространения коронавируса с помощью проведения репрезентативного тестирования двух тысяч людей. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что ранее в стране тестировали только людей с симптомами коронавируса, но теперь, чтобы получить лучшее представление о его распространении в Австрии, правительство приняло решение провести случайное тестирований. Для этой цели будет использовано две тысячи тестов.
Фокус-тесты проводятся среди медиков и сотрудников супермаркетов. При этом в Австрии сейчас 11 171 выявленных случаев коронавируса, из них летальны 158.
Ранее "Страна" писала о том, что тысячи немецких туристов подали в суд на австрийский горнолыжный курорт, где они заразились коронавирусом.
Также мы сообщали, что из-за коронавируса в Австрии безработица выросла до уровня 1946 года.