Все лекарства из протокола, утвержденного Минздравом для лечения коронавируса, не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяется только экспериментально.

Об этом заявила бывшая глава МОЗ Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, пока в мире ищут лекарство для лечения пациентов с Covid-19 и крайне осторожно применяют для этого некоторые препараты, в Украине вчера уже утвердили протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавирус. И это несмотря на то, что все лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяется только экспериментально.

"Утверждения такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в общем выглядит как массовый эксперимент на украинцах", - отметила она.

Как пояснила медик, чтобы применять какой-то препарат, нужно иметь результаты клинических исследований, чтобы уверенно опираться на доказательность. Только по результатам таких исследований лекарства можно включать в протокол лечения. Сейчас клинические исследования — это единственный способ доказать эффективность и главное безопасность препарата.

ВОЗ указывает, что пока нет доказательств, которые бы рекомендовали любое специфическое лечение Covid-19, отмечает Супрун. Она замечает, что использование препаратов без должных доказательств может дать ложную надежду, и даже больше навредить, чем быть полезными. Кроме того, массовое применение этих препаратов может создать нехватку этих лекарств, ведь они необходимы для лечения других болезней.

"Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в рамках строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетов о таком использовании", - подчеркивает экс-глава Минздрава.

В то же время Супрун расскзала, что действительно, по ее мнению, нужно делать сейчас.

Так, Украине нужно приобщаться к существующим клиническим исследованиям. В мире уже производится почти 300 клинических исследований препаратов для лечения коронавируса и приобщаться к инициативе ВОЗ. Организаторы клинического испытания могут получить разрешение на его проведение по ускоренной процедуре, по новым законом это займет 5 дней.

Тогда применение препаратов будет контролируемое и с фиксацией всех последствий, врачи-исследователи смогут сообщать пациентам и их родственникам, что лекарства еще только исследуются, а процедура лечения проводится в рамках клинического испытания. Пациенты же будут ознакомлены с информацией о научном характере медицинского вмешательства.

То есть пациенты будут подписывать информированное согласие. Они будут ознакомлены со всеми возможными неблагоприятными последствиями экспериментального лечения. Это также предоставит четкую юридическую защиту врачей, которые будут лечить этими препаратами пациентов.

Нужно строго контролировать рецептурную продажу лекарств, которые включены в протокол. Ведь люди могут начать самолечение, а пациенты, которым эти лекарства нужны для лечения других болезней, могут их не получить. Использование лекарств из протокола должно разрешаться только в рамках клинического исследования в больнице и для лечения пациентов с тяжелым течением болезни во время госпитализации.

Уже есть сообщения о неудачных попытках самолечения хлорохином в США. Вследствие этого один человек умер, другой находится в реанимации. Люди выпили смесь химического фосфата хлорохина, не предназначенную для медицинского использования, услышав сообщение о том, что хлорохин эффективен для лечения COVID-19.

Бесконтрольное использование препаратов гидроксихлорохин, тоцилизумаб и лопинавир/ритонавир, которые нужны пациентам с ВИЧ/СПИД и аутоиммунными заболеваниями, может создать нехватку этих лекарств именно для них. Применять эти препараты для лечения коронавируса можно лишь при уверенности, что это не повлечет нехватку этих лекарств.

Нужно заниматься оборудованием реанимационных и инфекционных отделений, готовить медицинских работников всех уровней медицинской помощи в них работать (оказывать респираторную поддержку, пользоваться аппараты искусственной вентиляции легких и др.), усилить тестирования и изоляцию пациентов с подозрением или выявленным заболеванием.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, ранее Ульяна Супрун попросила у Илона Маска ИВЛ. Однако Маску посоветовали не иметь с ней дела.

Позже украинский врач объяснил почему советовал Илону Маску не иметь дела с Ульяной Супрун, которая, по его мнению, виновата в катастрофическом состоянии украинской медицины.