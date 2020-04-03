После анонса внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ по стабилизации рынка, запланированной на 6 апреля, цены на нефть в пятницу, 3 апреля, заметно выросли.

Об этом пишет "НВ Бизнес".

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 составляет $32,78 за баррель, что на 8,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май к этому времени подорожал до $26,54 за баррель (+4,6%).

Отметим, экстренное заседание ОПЕК+ инициировала Саудовская Аравия, позвав на переговоры ОПЕК, США и Россию, чтоб остановить падение цен на нефть.

Также мы писали, что 30 марта цена нефти впервые за 18 лет упала ниже 20 долларов.