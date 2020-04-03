В ночь с пятницы на субботу, 4 апреля, Россия полностью прекратит международное авиасообщение. Будут приостановлены все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.

Об этом со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний пишет "Интерфакс".

Сообщается, что телеграмму о приостановке международного авиасообщения разослала Росавиация.

Продолжит ли после этого Россия вывозить своих граждан из других стран, пока неизвестно. Сообщается, что 3 апреля непосредственно перед вылетом из "Шереметьево" в Нью-Йорк был отменен рейс, на котором в РФ из США должны были вернуться россияне.

Напомним, президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни в России до конца апреля.

Также мы писали, что российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила эвакуировать из Непала застрявших там украинских туристов. Правда, МИД Украины еще не приняло решение, принимать ли помощь.