Как выходить на улицу и что нельзя посещать во время карантина рассказали в Минздраве. Фото: Страна

Украинский Минздрав опубликовал полный перечень новых ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в стране.

Согласно решению Кабмина от 3 апреля запрещается:

  • участвовать в массовых мероприятиях;
  • находиться на улицах без документов;
  • перемещаться по улицам компанией более 2 человек;
  • самовольно покидать места изоляции;
  • находиться в общественных местах без маски или респиратора ("Страна" рассказывала, где их можно купить в Киеве - Ред.);
  • выключать или ограничивать подачу газа или электроэнергии поставщиками меньшим объемом, чем установленный технологический минимум потребления;
  • пребывать в общественных местах детям младше 14 лет без присутствия родителей

При этом правительство разрешило не зараженным коронавирусом гражданам выгуливать домашних животных, однако только одному человеку.

Кабмин также запретил украинцам посещать:

  • учереждения образования;
  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • спортивные и детские площадки;
  • учереждения оказания палиативной помощи, социальной защиты;
  • пункты временного пребывания иностранных граждан

В период карантина разрешена работа:

  • продуктовых магазинов;
  • магазинов с товарами первой необходимости;
  • аптек;
  • почтовых отделений;
  • банков;
  • автозаправок;
  • служб онлайн-заказов

В то же время запрет наложен на прием посетителей:

  • заведениями общественного питания;
  • ТРЦ и другими развлекательные заведениями

При этом Минздрав напомнил о мерах предосторожности для посетителей магазинов и работников различных учереждений и предприятий:

  • не более одного посетителя на 10 м./кв.;
  • средства индивидуальной защиты должны быть в наличии для медперсонала, посетителей, работников сервисов онлайн-заказов;
  • дистанция в очередях - от 1,5 м;
  • дистанция от 3 м между местами торговли в выходные дни

Правила карантина в Украине. Иллюстрация: Минздрав

Правила карантина в Украине. Иллюстрация: Минздрав

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля и сообщил, что украинцам "не могут позволить не работать 2-3 месяца"

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