Перечень всех запретов для украинцев, которые вводятся с 6 апреля. Инфографика
Украинский Минздрав опубликовал полный перечень новых ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в стране.
Согласно решению Кабмина от 3 апреля запрещается:
- участвовать в массовых мероприятиях;
- находиться на улицах без документов;
- перемещаться по улицам компанией более 2 человек;
- самовольно покидать места изоляции;
- находиться в общественных местах без маски или респиратора ("Страна" рассказывала, где их можно купить в Киеве - Ред.);
- выключать или ограничивать подачу газа или электроэнергии поставщиками меньшим объемом, чем установленный технологический минимум потребления;
- пребывать в общественных местах детям младше 14 лет без присутствия родителей
При этом правительство разрешило не зараженным коронавирусом гражданам выгуливать домашних животных, однако только одному человеку.
Кабмин также запретил украинцам посещать:
- учереждения образования;
- парки, скверы, зоны отдыха;
- спортивные и детские площадки;
- учереждения оказания палиативной помощи, социальной защиты;
- пункты временного пребывания иностранных граждан
В период карантина разрешена работа:
- продуктовых магазинов;
- магазинов с товарами первой необходимости;
- аптек;
- почтовых отделений;
- банков;
- автозаправок;
- служб онлайн-заказов
В то же время запрет наложен на прием посетителей:
- заведениями общественного питания;
- ТРЦ и другими развлекательные заведениями
При этом Минздрав напомнил о мерах предосторожности для посетителей магазинов и работников различных учереждений и предприятий:
- не более одного посетителя на 10 м./кв.;
- средства индивидуальной защиты должны быть в наличии для медперсонала, посетителей, работников сервисов онлайн-заказов;
- дистанция в очередях - от 1,5 м;
- дистанция от 3 м между местами торговли в выходные дни
Правила карантина в Украине. Иллюстрация: Минздрав
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля и сообщил, что украинцам "не могут позволить не работать 2-3 месяца".
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