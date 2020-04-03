Украинский Минздрав опубликовал полный перечень новых ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в стране.

Согласно решению Кабмина от 3 апреля запрещается:

участвовать в массовых мероприятиях;

находиться на улицах без документов;

перемещаться по улицам компанией более 2 человек;

самовольно покидать места изоляции;

находиться в общественных местах без маски или респиратора ("Страна" рассказывала, где их можно купить в Киеве - Ред. );

); выключать или ограничивать подачу газа или электроэнергии поставщиками меньшим объемом, чем установленный технологический минимум потребления;

пребывать в общественных местах детям младше 14 лет без присутствия родителей

При этом правительство разрешило не зараженным коронавирусом гражданам выгуливать домашних животных, однако только одному человеку.

Кабмин также запретил украинцам посещать:

учереждения образования;

парки, скверы, зоны отдыха;

спортивные и детские площадки;

учереждения оказания палиативной помощи, социальной защиты;

пункты временного пребывания иностранных граждан

В период карантина разрешена работа:

продуктовых магазинов;

магазинов с товарами первой необходимости;

аптек;

почтовых отделений;

банков;

автозаправок;

служб онлайн-заказов

В то же время запрет наложен на прием посетителей:

заведениями общественного питания;

ТРЦ и другими развлекательные заведениями

При этом Минздрав напомнил о мерах предосторожности для посетителей магазинов и работников различных учереждений и предприятий:

не более одного посетителя на 10 м./кв.;

средства индивидуальной защиты должны быть в наличии для медперсонала, посетителей, работников сервисов онлайн-заказов;

дистанция в очередях - от 1,5 м;

дистанция от 3 м между местами торговли в выходные дни

Правила карантина в Украине. Иллюстрация: Минздрав

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля и сообщил, что украинцам "не могут позволить не работать 2-3 месяца".

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