Правительство перед празднованием Пасхи ужесточило запрет на проведение религиозных собраний.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля 2020 года.

Как отмечается, до 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количество участвующих.

Напомним, ранее разрешенных лимит составлял 10 человек.

Отметим, Пасха в этом году пройдет в воскресенье, 19 апреля, то есть во время действия ограничительных мер, которые продлили до 24 апреля.

Как сообщалось, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи, а также проведения праздничных богослужений во время эпидемии коронавируса Covid-19. После этого он анонсировал появление проекта "Пасха дома", который поможет отметить праздник во время карантина.

Сегодня "Страна" разбиралась, ждать ли массового приезда заробитчан в Украину на Пасху и смогут ли они вернуться в ЕС.