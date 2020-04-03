В Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор, где пела в церковном хоре. Об этом пишет "Обозреватель".

"Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали в Закарпатской облгосадминистрации.

Всего к врачам с жалобами на плохое самочувствие обратились 50 человек, которые контактировали с первой заболевшей. Первый тест показал коронавирус у 19 из них.

Правда, как оказалось, муж женщины, который работал в Европе дальнобойщиком, не заражен коронавирусом. Возможно, пенсионерка подхватила COVID-19 от кого-то другого. Сейчас она находится на лечении в инфекционной больнице Ужгорода.

Как рассказывают в ОГА, первый тест женщине сделали в Мукачево, он оказался положительным. Затем тест повторили в Мукачевской центральной больнице, он тоже оказался позитивным. Теперь материалы передали в Киев, там должны провести ПЦР-тест, который и даст ответ, больна ли женщина коронавирусом.

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