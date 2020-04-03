В Офисе президента заявили, что перелет Владимира Зеленского в Оман в начале 2020 года, а также проживание в гостинице оплачивала его супруга Елена Зеленская. А сама поездка официального статуса не имела, хотя глава государства посещал султанат для установления контактов с его руководством.

Соответствующую информацию Офис президента предоставил в ответ на запрос "Страны".

"Поездка президента Украины в султанат Омана не имела официального статуса, происходила в личных целях и за собственные средства. Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман президент Украины использовал посещения султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - заявили в Офисе президента.

Также утверждается, что Владимир и Елена Зеленские прилетели в Оман регулярным рейсовым самолетом и проживали в гостинице за счет собственных средств супруги президента.

"В связи с трагической катастрофой украинского самолета в Исламской Республике Иран президент Украины прервал свой частный визит в Султанат Оман и вернулся в Киев. Глава государства направил письмо руководству Султаната Оман, в котором выразил благодарность за помощь, оказанную оманский стороне Украины, которая сделала возможным быстрое возвращение президента Украины в Киев в связи с трагическими событиями", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, сегодня мы подробно писали о поездке Владимира Зеленского и почему из-за нее его могут признать нарушителем антикоррупционного законодательства. Дело в том, что на Банковой утверждали, что за чартерный рейс, на котором Зеленский возвращался в Украину, заплатил султанат Омана.

С точки зрения украинского законодательства оплата перелета третьими лицами является подарком, о котором президент должен был уведомить НАПК. Но этого в установленный срок (10 дней после получения) сделано не было.

Отметим, что из ответа Офиса президента на запрос "Страны" также можно сделать вывод (хоть прямо об этом не говорится), что обратный перелет президенту оплатил султанат Омана.