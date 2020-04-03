НАБУ допросила Дениса Ермака, который фигурировал на скандальных видео опубликованных "слугой народа" Гео Леросом.

Об этом "Стране" заявил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович.

Правозащитник сказал, что Денис Ермак присутствовал на допросе, который длился более двух часов, в качестве свидетеля.

"Явились (Денис Ермак с адвокатом - Ред.) по приглашению детектива, которое было продублировано повесткой на электронную почту. Денис Ермак заверил детективов в своем полном содействии следствию, в подтверждение чего добровольно предоставил образцы речи и голоса, в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса", - отметил адвокат.

По словам защитника Ермака, детективов интересовали обстоятельства знакомства с лицами, фигурирующими в уголовном производстве, характер проводимых встреч, общее содержания их диалогов и возможные коррупционные проявления.

"На что мой клиент подчеркнул отсутствие коррупционных моментов, и предоставил информацию касательно возможного привлечения его собеседников для организации возможных провокационных действий по заказу отдельных лиц и спецслужб", - добавил Холондович

Напомним, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Через некоторое время против Лероса были открыты уголовные дела в САП, а позже и в ГБР по заявлению Андрея Ермака.

В свою очередь сам Денис Ермак, который был запечатлен на "пленках" заявил, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Стоит отметить, что ранее брата главы ОП допросили в качестве свидетеля и в СБУ. А вот защита Лероса попросила у ГБР перенести допроса.