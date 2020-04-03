Под Киевом ротвейлер насмерть загрыз мужчину. Трагедия произошла в городе Боярка Киево-Святошинского района. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

Как уточнили в полиции, 32-летняя женщина выгуливала свою собаку без поводка и намордника, несмотря на то, что ротвейлер считается потенциально опасной породой. Во время прогулки собака напала на прохожего и покусала его. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

Полицейские сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, которое квалифицируется как убийство по неосторожности (ч.1 ст. 119 КК Украины). Хозяйке собаки грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом ротвейлер загрыз малыша, которого бабушка оставила одного во дворе.

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