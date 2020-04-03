В Вооруженных силах Украины двое военнослужащих заразились коронавирусом, в результате чего 137 военных были отправлены на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 3 апреля, в Facebook.

Как отмечается, в изоляции (в том числе самоизоляции) находится 137 военных. В ближайшие три дня у 62 военных заканчивается срок изоляции. Сейчас в армии зафиксировали 2 случая коронавируса.

Скриншот: Facebook/Минобороны

Напомним, вчера в ВСУ зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, на изоляции 140 военных. Также мы писали, что в Хмельницком военные медики попали на обсервацию из-за контакта с больным коронавирусом коллегой.

Как сообщалось, по данным на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек.