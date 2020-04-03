Полицейские Украины с начала карантина составили 3566 админпротоколов по фактам нарушения правил, а также открыли 44 уголовных дела в отношении нарушителей. По итогам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По состоянию на 3 апреля по фактам, связанным с нарушениями карантинных мер, было начато 44 уголовных производства. Только за нарушение режима самоизоляции с начала карантина было составлено 153 административных протокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан, а также принимает участие в работе 229 карантинных постов. "Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными Covid-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой", - сообщают правоохранители.

К обеспечению мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны общественной безопасности привлечены почти 23 тысячи правоохранителей.

Сегодня Кабмин принял постановление о принудительной изоляции в обсерваторах украинцев, нарушили карантин дважды.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 26 марта за нарушение режима карантина в Украине полиция составила 2 412 админпротоколов.