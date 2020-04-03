В соответствии с новым ужесточенным карантинными правилами, которые 2 апреля утвердил Кабмин, в Украине люди, которые находятся на самоизоляции, не смогут посещать продуктовые магазины и аптеки, расположенные дальше, чем в двух километрах от их дома.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины №255, обнародованное на сайте правительства.

Украинцам, подлежащим самоизоляции, предписано постоянно находиться в определенном ими месте, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают. Если это одинокие люди, то им все же можно ходить в магазины и аптеки, но только в масках или респираторах без клапана выдоха. Кроме того, продукты и лекарства им можно покупать только в радиусе 2 километров от дома. Также разрешается два раза в день выгуливать домашних животных.

Отметим, что самоизолироваться по новым правилам должны люди с диагностированным коронавирусом, но не подлежащие госпитализации, а также те, у кого подозревают Covid-19. Кроме того, правила касаются контактировавших с инфицированными и людей старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid -19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

Чтобы контролировать соблюдение гражданами правил самоизоляции, до 5 апреля Министерство цифровой трансформации разработает специальный электронный сервис. Туда будут вносить информацию о фамилии, имени, отчества лица, дате его рождения, месте самоизоляции и номере телефона. Также пропишут данные о том, проживает ли человек сам, и есть ли возможность заботы о нем другими лицами в период самоизоляции.

Люди, которые нуждаются самоизоляции, могут внести информацию о себе самостоятельно в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг, если у них есть такая ​​техническая возможность.

За предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, которое привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, к уголовной ответственности.

Напомним, мы публиковали полный перечень новых ограничений для украинцев, которые вводятся 6 апреля. Речь о запрете прогулок компаниями, введении масочного режима и ограничениях для подростков.