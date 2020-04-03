Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о том, что возле станции метро "Дорогожичи" Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии столичной подземки расположен заповедник "Бабий Яр". Об этом сообщается на сайте Института нацпамяти.

"В ответ на обращение Украинского института национальной памяти КП "Киевский метрополитен" дополнит графические указатели в вагонах метро зеленой линии и на станции "Дорогожичи" информацией о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", - говорится в сообщении.

В частности, при печати нового тиража линейных схем, для последующего размещения их в подвижном составе зеленой (М3) линии Киевского метрополитена, соответствующее обозначение "Заповедник "Бабий Яр" (Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр") будет нанесено над станцией "Дорогожичи". Надпись будет сделана на украинском и английском языках.

В рамках дальнейшей реализации новой системы навигации пассажиров на станции "Дорогожичи" также предусматривается размещение навигационных панелей с нумерацией выходов и дополнения указателей вышеуказанной информации.

Напомним, что Институт национальной памяти предложил компромисс в споре о переименовании станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Предполагается, что название останется старое, однако при выходе посетителям будут сообщать о мемориальном комплексе "Бабий Яр".

Также мы сообщали, что в КГГА объяснили, как будут решать вопрос с переименованием станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".