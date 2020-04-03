Днепропетровская ОГА выступила за передачу взлетной полосы аэропорта Днепра в областную собственность для окончания строительства аэропорта.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

"Мы специально обратились в Кабинет министров, с предложением, чтобы нам, в областную собственность, передали взлетную полосу, которая существует. Тогда мы, спокойно, за областной счет сможем его (аэропорт - Ред.) строить", - заявил Олейник. По его словам, на проектирование аэропорта в бюджете заложено 200 миллионов гривен.

"Мы ожидаем окончания этой стадии (проектирования - Ред.) где-то до августа 2020 года. Дальше по графику должны начаться строительные работы. На это было заложен 1 миллиард гривен, но теоретически правительство эти деньги может снять. Поэтому наша позиция следующая - мы можем забрать действующую полосу на баланс в коммунальную собственность. Тогда мы выделим строчку в бюджете области", - добавил глава области.

Видео: YouTube/ Днепропетровский областной совети

Напомним, что в бюджете Украины на 2020 год, принятом в ноябре, заложен миллиард гривен на строительство аэропорта в Днепре.

Ранее мы писали, что в аэропорту Днепра за два года построят новую взлетно-посадочную полосу, которая будет соответствовать современным стандартам.