В Кабинете министров поручили областным государственным администрациям и Киевской горгосадминистрации установить особый режим на въездах/выездах на/с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья путем температурного скрининга.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года.

Чтобы создать особый режим правительство поручило создать на въездах/выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Кроме того, в случае ухудшения эпидеической ситуации ОГА должны будут ограничить перемещение между областями.

Также, в случае необходимости, Кабмин поручил обеспечить оперативный отзыв с очной формы обучения на заочную врачей интернов для привлечения их к оказанию медпомощи.

Напомним, Кабмин смягчил условия перевозки и уточнил, какие предприятия смогут пользоваться общественным транспортом.

Также мы писали, что с 6 апреля украинцам запретят находиться на улице без документов.