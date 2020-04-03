Верховный Суд Украины в пятницу, 3 апреля, рассмотрел кассационные жалобы и оставил без изменений приговор фигурантов дела о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Они будут отбывать весь срок лишения свободы - 10 лет.

Видеозапись заседания опубликована на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 касаемо Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Алексеевича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетневой Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его объявления, является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщил главенствующий судья.

Видео: YouTube/ Судова влада України. Оглашение приговора: 02:19:00

Отметим, ДТП на Сумской в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате погибли шестеро и пострадали более десяти человек.

Ранее мы писали, что 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также потерял право управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания начался 8 ноября 2017 года.

Елене Зайцевой дали аналогичное наказание. Срок отбывания наказания начался с 18 октября 2017 года.