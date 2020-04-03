"Слуга народа" Ткаченко призвал отказаться от помощи России даже в критической ситуации с коронавирусом
Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, который выступил за закрытие онлайн-кинотеатров, считает, что Украина должна отказаться от помощи России в борьбе с коронавирусом даже при условии ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Такую мысль депутат высказал в посте на своей странице в Facebook, в пятницу, 3 апреля.
"Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается", - заявил Ткаченко.
Скриншот: Александр Ткаченко в Фейсбук
Ранее "Страна" выяснила, готова ли Российская Федерация оказать содействие Украине в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, по словам представителей Кремля, для того, чтобы Россия предоставила какую-либо помощь, Украине необходимо "озвучить свои потребности".
Напомним, что недавно российские власти направили в США самолет с грузом медицинской гуманитарной помощи.