Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, который выступил за закрытие онлайн-кинотеатров, считает, что Украина должна отказаться от помощи России в борьбе с коронавирусом даже при условии ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Такую мысль депутат высказал в посте на своей странице в Facebook, в пятницу, 3 апреля.

"Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается", - заявил Ткаченко.

Скриншот: Александр Ткаченко в Фейсбук

Ранее "Страна" выяснила, готова ли Российская Федерация оказать содействие Украине в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, по словам представителей Кремля, для того, чтобы Россия предоставила какую-либо помощь, Украине необходимо "озвучить свои потребности".

Напомним, что недавно российские власти направили в США самолет с грузом медицинской гуманитарной помощи.