Принудительно изолировать в обсерваторах будут украинцев, которые не могут соблюдать самоизоляцию или дважды ее нарушили.

Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" 2 апреля внес Кабинет министров Украины.

Согласно новым правилам, обязательной изоляции также будут подлежать украинцы, которые контактировали с больными коронавирусом, имеют симптомы болезни или отказываются от лечения после постановки диагноза медиками.

При этом, не достигших 12-летнего возраста детей будут госпитализировать вместе с одним из родителей. Всего срок изоляции будет составлять 14 дней.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Правительство призывает удержаться, несмотря на погоду, от шашлыков, походов в парки и массовых мероприятий на ближайшие 3-4 недели. Также появились 8 новых правил.

Как сообщала "Страна", кабинет министров оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Помимо прочего, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней.