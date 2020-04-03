Правоохранители составили более 50 протоколов по фактам нарушения условий обсервации украинцами, которые вернулись с Бали и сбежали из отеля "Казацкий" в Киеве.

Об этом сообщил замминистра внутренних дет Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Есть определенные законодательные неточности, потому что мы не может данных людей удерживать силой. Надо чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, что если они заражены коронавирусом и заразят кого-то ещё, то в таком случае мы будем их предавать уголовному наказанию по ст. 325 Уголовного кодекса", - заявил Геращенко.

Как он отметил, выплаты штрафа не освобождают от прохождения обязательно обсервации.

"Это наказание за нарушение условий обсервации. ... За каждый выход из-под самоизоляции, а за теми, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн. За каждый выход", - подчеркнул Геращенко.

Отметим, что 50 штрафов по 17 000 гривен каждый должны составить в сумме 850 тысяч гривен.

Напомним, ранее из отеля "Казацкий", куда направили на обсервацию граждан, которые вернулись с Бали, самовольно ушли более 60 человек. В данный момент, украинцы, оставшиеся на обсервации в отеле "Казацкий" и санатории "Пуща-Водица", ожидают результатов ПЦР-тестов. В случае отрицательных результатов они будут отпущены домой.

Как мы писали, сбежавших из обсервации в киевском отеле "Казацкий" решили не возвращать назад.