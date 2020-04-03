Чемпион мира по версии IBF в легком весе американский боксер гондурасского происхождения Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который должен был сразится 30 мая в США против обладателя поясов по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в объединительном бою, рассказал, что солидно прибавил в весе за время карантина.

Об этом сообщает портал BoxingScene.

"Из-за этого дерьма я набрал вес. Я пытаюсь работать, чтобы вернуть нормальный вес. Я довольно много занимаюсь калистеникой, заставляя свое сердце биться. Принимаю солевые ванны, чтобы убрать токсины и расслабить мышцы. Я пью много жидкости, много воды. У нас в гараже есть мешок. Я использую его для работы над техникой. Я консультируюсь с отцом, делаю приседания и отжимания. Сегодня я пойду к другу нашей семьи, чтобы позаниматься на беговой дорожке, так как не могу бегать на улице", - сказал Теофимо Лопес.

Напомним, Лопес в декабре прошлого года был сильнее Ричарда Комми, став чемпионом мира в легком весе по версии IBF. В последнем своем бое Ломаченко единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и стал обладателем вакантного чемпионского пояса WBC. Поединок прошел в августе 2019 года.

"Страна" также писала о том, что бой Ломаченко с Лопесом вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков года.