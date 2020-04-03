Пока эпидемия коронавируса отвлекает украинцев, власти ударными темпами сворачивают переговоры по мирному процессу на Донбассе.

Свернута не только работа по созданию Консультативного совета, по поводу которого устроила бунт украинская партия войны, но и почти вся прочая активность в Минске.

Параллельно Украина начала занимать жесткую позицию в отношении Москвы и по другим направлениям, во-многом копируя риторику Порошенко и Ко.

"Страна" разбиралась, что стоит за всеми этими движениями.

Консультативный привет

Вчера МИД России выпустил гневное заявление в адрес Украины и партнеров по нормандскому формату.

В нем говорится, что Киев не без помощи Парижа и Берлина саботирует создание Консультативного совета по Донбассу - совещательного органа, который должен был обсуждать параметры политического урегулирования.

В него должны войти представители "ДНР" и "ЛНР". Что вызвало страшный переполох среди "партии войны" в Киеве. После чего Банковая дала заднюю, предварительно соорудив теорию, что в КС должны были входить не сепаратисты, а просто жители неподконтрольных территорий.

Хотя документ подписали как раз-то "чиновники" ОРДЛО.

В итоге после давления националистов и под предлогом эпидемии Совет у Зеленского решили не создавать. Чему и посвятил свое заявление российский МИД.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров из Берлина и Парижа под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - отмечается в комментарии.

Москва заявила, что судя по синхронным заявлениями Берлина и Парижа, которые раскритиковали "ДНР" и "ДНР", срыв создания Совета - консолидированная позиция западно-европейцев с Киевом.

Более конкретно, что произошло в Минске 26 марта, описывает телеграм-канал Klymenko time, который опубликовал протоколы этой встречи.

"26 марта мог быть согласован пошаговый порядок разведения сил и средств, новый регламент контактной группы, список обмена пленными. То есть целый ряд важных вопросов.

Но случилось абсолютно другое. По сути, по документу получается, что Украина на сейчас отошла от своих же переговорных позиций. Наши переговорщики отказались:

1. Утверждать список на обмен и провести его 29 марта под Счастьем, обсуждать новые списки.

2. До 8 апреля разработать и представить план разминирования возле КПВВ.

3. Утвердить заявление о подтверждении приверженности прекращению огня.

4. До 8 апреля согласовать план подготовки к открытию КПВВ в районе Золотого и Счастья.

5. До 3 апреля представить предложения по восстановлению связей Украины и ОРДЛО, до 3 мая завершить по ним работу.

6. До 3 апреля представить перечень актов, которые надо принять для урегулирования конфликта (это про "особый статус Донбасса")".

Как видим, на этих документах, которых Киев не публикует официально, большинство предложений помечено: "Отклонено Украиной".

То есть по сути Киев официально заморозил Минский процесс. Что важно отметить - судя по протоколу, на переговорах присутствовал и лично глава Офиса президента Андрей Ермак. То есть, он прямо участвовал во всех этих "отклонениях".

Причем, это все происходило 26 марта - еще до того как начался скандал с "пленками Лероса". То есть позицию Ермака нельзя объяснить страхом усугубить свое положение.

Тем временем, на линии фронта резко усилились обстрелы - это слышат почти каждый день жители территорий по обе стороны линии соприкосновения. Канонада стала очень интенсивной. То есть "месседж" из Минска на Донбассе поняли правильно - война продолжается.

Битва при ООН

Причем идет эта война и по другим фронтам.

Вчера в Организации объединенных наций прошло голосование по борьбе с коронавирусом. Свою резолюцию внесла Россия.

Она предусматривала признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с заболеванием. А также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн.

По мнению Москвы, снятие ограничений позволит обеспечить быстрый доступ всех стран к продовольствию и медикаментам. А также исключит финансовые спекуляции с товарами первой необходимости.

Соавторами декларации выступили 28 государств. Однако ее заблокировали США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия.

"В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В России отреагировали соответственно.

"Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании. При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов", - отметили в представительстве РФ при ООН, намекая, что Украина и Грузия не самостоятельно так проголосовали, а под давлением "старших братьев".

Российский же МИД заявил, что в последние дни Украина на уровне разных международных организаций запускает информацию о том, что Россия пытается воспользоваться пандемией в целях снятия санкций.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - заявляет МИД РФ.

Отметим, что такую линию Украина проводила уже давно, и сенсаций здесь, конечно, нету. Другое дело, что после ухода Порошенко риторика стала более спокойной и без серьезного повода Москву старались не "кусать". Тем более, что параллельно Зеленский вышел на прямой контакт с Путиным.

И то, что в Минске, а также на международной арене начали делать показательно антироссийские выпады, может говорить о смене парадигмы. Точнее - о возвращении к "петровым временам".

Причем есть и другие маркеры такого разворота.

"Война продолжается"

Глава гуманитарного комитета Рады Александр Ткаченко сделал сегодня, что называется, программное заявление. Он предупредил, что пока мы заняты коронавирусом, Россия может внезапно атаковать.

По его мнению, даже в условиях карантина нельзя пускать на самотек вопросы финансирования культуры, чтобы не допустить "экспансии северного соседа". И призвал киберполицию заблокировать онлайновые сервисы, которые украинцы начали больше смотреть, находясь на карантине.

Под предлогом того, что там могут оказаться российские каналы.

"Сейчас усиливается внимание украинцев к стриминговим сервисам, и это открывает простор для посева пропаганды. Поэтому киберполиции стоит усилить борьбу с кардшерингом, к которому прибегают украинцы для просмотра пиратских ресурсов, в том числе российских каналов", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.

Правда, непонятно, что киберполиция должна делать, скажем, с YouTube, на котором большинство российских каналов идут в онлайн-режиме и HD-качестве. Но не суть. Тем более, что Ткаченко видимо преследовал другую цель - как можно громче заявить о "русской угрозе". Такой сильной, что даже при смерти от коронавируса Украина не должна принимать российскую помощь.

"Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается", - сказал нардеп.

Казалось бы - сейчас не время заниматься охотой на ведьм. Ведь страну, судя по недавним соцопросам, волнует проблема элементарного выживания в условиях эпидемии и вызванного ей кризиса.

Тем не менее, пошел явный откат в сторону не только риторики, но и политки предыдущей власти.

Версии, почему так, две.

1. Власть на фоне нарастающего экономического кризиса, а также проблем в собственной фракции и давлении "партии войны" решила, что ей безопаснее будет четко взять "курс Порошенко": деньги от МВФ, геоплитическая поддержка действий Запада и отказ от любых подвижек по миру на Донбассе, чтоб не злить "антикапитулянтов", а наоборот привлекать их голоса для принятия необходимых для МВФ законов.



При этом, возможно, у Зеленского воспринимают этот как временное отступление до более спокойных времен, когда закончится эпидемия и нормализуется экономическая ситуация. С другой стороны, сколько продлятся проблемы никто не знает. Кроме того, как показывает практика, любое торможение мирного политического процесса тут же отоыгрывается серьезным осложением ситуации по многим направлениям, включая положение на фронте.

То есть о заморозке конфликта в таком случае говорить не приходится. И, таким образом, невыполнение обещаний Зеленского по миру, станет максимально очевидным.

2. Зеленского подставляют его же "слуги".

Власть Зе на всех ее уровнях наполнена сторонниками "партии войны" - от бывших порохоботов до "соросят". Они сегодня во многом оппонируют президенту - кто скрыто, а кто и открыто бунтует. Именно эта когорта набросилась на Ермака за создание Консультативного совета.

После чего Банковая по сути заморозила "Минск". Хотя это и убийственный шаг для рейтинга президента, который и так просел в марте. А заявления Кулебы и Ткаченко о "вековечном агрессоре" только помогают ему падать еще ниже.

Причем эта команда пользуется поддержкой определенных кругов на Западе, которые ориентированы на конфронтацию с Россией.

У Зеленского здесь два пути. Плыть по течению и наблюдать, как его рейтинг опускается на дно - туда, где уже покоится рейтинг Порошенко. Или, пользуясь все еще высокими электоральными симпатиями (даже 46% - это очень много), переломить ситуацию в свою пользу, вычистив власть от чуждых ему элементов.

Тем более, что опыт у президента уже есть - снятие при помощи "Оппозиционной платформы" генпрокурора Рябошапки. Что было открытым бунтом против Запада и "соросят".

Однако, судя по голосованию за землю и "антиколомойский закон", пока Зе склоняется к ситуативным блокам с "партией войны". Но для последней президент все равно останется враждебной фигурой, а потому они не упустят возможность максимально ослабить политические позиции. И "кошмаривание" и президента, и его окружения за любые даже минимальные подвижки по миру на Донбассе - часть этой стратегии.