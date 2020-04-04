Супруга нового министра здравоохранения Максима Степанова, Наталья, в день его назначения на должность зарегистрировала медицинское предприятие, которое будет поставлять украинцам необходимые препараты и технику для лечения коронавируса. Директором компании оказался Олег Закорчемный (он же Олег Спиженко).

Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений Министерства юстиции Украины 30 марта.

ООО "БЕСТЗДРАВ" с уставным капиталом в 1,5 миллиона гривен, единоличной владелицей которого является Наталья Степанова, зарегистрировано в поселке Авангард Одесской области и планирует заниматься розничными продажами медицинских товаров, общей и специализированной медицинской практикой и деятельностью больниц.

Стоит отметить, что такой выбор юридического адреса выбран не случайно - в 2017-2019 годах Степанов был главой Одесской облгосадминистрации. Директором компании указан Олег Закорчемный, зять экс-министра здравоохранения Украины, который вместе с женой руковожит деятельностью частного центра онкологии и радиохирургии "Клиника Спиженко" под именем тестя.

Степанов: "Компания не имеет отношения к пандемии коронавируса"

Сам Степанов назвал информацию о созданной компании жены "манипулятивной". Он опроверг то, что компания была "создана под его назначение" и занимается поставками медицинских товаров во время пандемии коронавируса.

Он также ответил на ряд вопросов о том, что это за компания и для чего она необходима:

Эта компания - инициатива моей жены, профессионального врача-нефролога с многолетними стажем. Директором фирмы является адвокат Олег Закорчемный, который является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины.

Цель одна - предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, ведь имеет совсем другой профиль.

Решение о строительстве онкоцентра было принято еще в конце 2019 года. Тогда я занимался собственным бизнесом. Это было задолго до того, как я начал работать Министром здравоохранения, которых за это время сменилось уже двое.

Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра, являются личными сбережениями моими и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в своей декларации. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность Министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе - преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине!

Моя жена - врач, мои отец и мать - врачи. Я вырос в семье врачей. Фраза "врачи важны" для меня не просто слова. Это мое жизненное кредо. Я пришел на должность, чтобы побороть пандемию коронавируса, провести комплексную медицинскую реформу и наконец восстановить уважение к профессии медика. Я полностью сосредоточен на своей работе. Поэтому не ищите "измены" - ее нет. Будьте здоровы!

Фото: facebook.com/StepanovMV

Напомним, 30 марта главой Минздрава стал бывший губернатор Одесской области Максим Степанов. Он сменил на этом посту Илью Емца, который не проработал на должности и месяца. По информации "Страны" - не сработался с премьером Денисом Шмыгалем. И несколько раз крупно оскандалился, сделав ряд странных заявлений о коронавирусе - в частности, что от него умрут все украинские пенсионеры.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти делабют все возможное, чтобы максимально защитить граждан от коронавируса. Для этого были ужесточены меры карантина в стране.

Как сообщала "Страна", в пятницу, 3 апреля, в регионы Украины из Киева направят 2 250 упаковок противамалярийного препарата "Плаквенил" (гидроксихлорохин), который используется при лечении коронавируса.