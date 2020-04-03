Канцлер Германии Ангела Меркель прервала свою самоизоляцию, на которую она удалилась еще 22 марта. В пятницу, 3 апреля, она вернулась в канцелярию. Об этом сообщает Reuters.

65-летняя Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого позже выявили коронавирус. Представительница канцлера сегодня сказала, что Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

Напомним, что еще до самоизоляции политик в разгар пандемии коронавируса пришла в супермаркет без защитных средств и купила вино и туалетную бумагу.

Также мы сообщали, что находившаяся на самоизоляции Меркель в телефонном разговоре с Зеленским положительно оценила принятие закона о продаже земли.