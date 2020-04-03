В Украине все въезжающие из Крыма и неподконтрольных районов Донбасса должны будут проходить обязательную госпитализацию в обсерваторах (изоляторах). Исключение предоставляется сотрудникам Миссии Международного комитета Красного Креста и дипломатам.

Соответствующее постановление украинского правительства №255 от 2 апреля обнародовано на сайте Кабмина.

Так, до 24 апреля обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, въезжающие с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым через контрольные пункты.

Исключения составляют сотрудники Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19 лицом.

Напомним, что 15 марта командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Позже в Штабе ООС пояснили, что ограничения на въезд и выезд в "ДНР/ЛНР" не касаются жителей Донецкой и Луганской областей, а также предпринимателей и организаций, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности региона, и тех, кто пересекает линию разграничения с гуманитарной целью.

Также мы писали, Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая.