Анонимные телеграм-каналы опубликовали персональные данные жителей Киева, у которых был выявлен коронавирус. Столичные полицейские уже ищут преступников, которые выложили информацию о пациентах в сеть.

Об этом в среду, 3 апреля, во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы не впервые сталкиваемся с такой информацией из соцсетей, которую используют для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране, для распространения паники. Таких "информаторов" вычисляют правоохранители и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть. Поэтому еще раз подчеркну, пользуйтесь исключительно официальной информацией.", - отметил Кличко.

Городской голова добавил, что медработники контролируют всех инфицированных коронавирусом пациентов, поэтому киевлянам не стоит их опасаться. Кличко также напомнил, что часть зараженных, у которых болезнь Covid-19 протекает в легкой форме, находятся на режиме домашней самоизоляции и госпитализировать их нет необходимости.

"Не всех госпитализируют, потому что место в больнице может понадобиться человеку, которому нужна будет экстренная помощь. Тех, кто контактировал с больными, определяет мониторинговый центр, который мы создали. И они уже в сотрудничестве с правоохранителями будут контролировать людей, которые находятся на самоизоляции и обсервации", - заявил Кличко.

Видео: YouTube/ КГГА - с 09:41

Мэр Киева сегодня также поделился информацией о количестве аппаратов ИВЛ, необходимых для интенсивной терапии коронавируса у "тяжелых" пациентов. Так, по состоянию на 3 апреля, в больницах есть 380 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, что В Киеве умерли уже три человека, у которых выявили коронавирус. Всего в городе инфекцию выявили у 189 человек, 28 случая подтвердились за прошедшие сутки.