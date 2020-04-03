В Одессе полицейские открыли служебное расследование по факту убийства орла, занесенного в Красную книгу сотрудниками правоохранительных органов после того, как в интернете одесский активист Демьян Ганул опубликовал фото мужчин в камуфляжной форме, которые держат за крылья мертвую птицу, занесенную в Красную книгу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции области", - сказано в сообщении. Отмечается, что у полицейских, запечатленных на фото, сегодня взяли объяснение. Установлено, что снимок сделан два года назад на охоте. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований.

Фотографию, где полицейские позируют с застреленным беркутом (золотым орлом) в социальных сетях разместил лидер общественного движения "Уличный фронт" Демьян Ганул. Трое мужчин в камуфляжной одежде держат за крылья большого орла. В руках мужчин – ружья, рядом – охотничьи собаки. Ганул заявил, что эти люди, "под прикрытием" охотничьего билета охотятся на краснокнижных животных. "Установлено, что справа на фото - представитель разрешительной системы полиции Коля Черный. Слева на фото - представитель полиция Максим Тимотин. Тот, что в центре предположительно тоже офицер полиции. Эта информация проверяется", - заявил активист. По его данным, фотография сделана в поселке Окны. Как отметил известный эколог Иван Русев, по предварительным данным, на фотоснимке – сотрудник Окнянского отделения полиции Подольского отдела полиции Максим Тимотин, инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы этого же полицейского отделения и руководитель одного из РЭС компании "Одессаоблэнерго" Андрей Ляцкий.

Фото: Дем'ян Ганул/Facebook

После того, как Демьян Ганул рассказал про убийство беркута, ему сожгли внедорожники Mercedes-Benz.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС орнитологи насчитали рекордное число птиц из Красной книги.

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