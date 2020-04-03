Офис генерального прокурора Украины начал совместное совещание руководителей ключевых правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

В сообщение говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефедовым, врио директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, врио председателя Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко и заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрием Венцковским.

По данным пресс-службы, участник собираются обсудить состояние противодействия преступности в сфере взимания таможенных платежей и причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.

Скриншот: Facebook/Офиса генпрокурора

Как сообщалось, таможня не пускает в Украину аппараты ИВЛ и требует НДС, несмотря на решение Кабмина.

Также мы писали, что прокуратура подозревает киевскую таможню в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию.