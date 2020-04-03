В Киеве по состоянию на 3 апреля в больницах есть 380 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще более 60 аппаратов ИВЛ ожидают ремонта.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Сегодня в 44-х медучреждениях столицы находятся 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больнице передали 9 аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Кличко.

По данным мэра Киева, за средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ, 17 из них должны прибыть в ближайшее время.

"Подчеркну: 380 аппаратов ИВЛ - это аппараты, которые работают, оказывают помощь, в хорошем техническом состоянии. Что касается других цифр, которые гуляли. Да, у нас есть еще других более 60 аппаратов ИВЛ: некоторые изношенные и ждут ремонта. На некоторые заказны детали, которые надо заменить. И мы этим занимаемся", - сказал Виталий Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Про аппараты ИВЛ - с 12:35

Напомним, недавно Виталий Кличко рассказывал о том, что Киев заказал большие партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, но из-за проблем с их логистикой не может их получить.