Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила эвакуировать из Непала застрявших там украинских туристов. Однако в МИД Украины еще не определились и изучают все логистические варианты. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга.

"Есть предложение от российской компании "Аэрофлот", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, чтобы им помочь", - заявил Кулеба.

Также министр пояснил, что проблему придется решать через посольство Индии, поскольку у Украины нет посольства в Непале. Также сложность эвакуации украинцев из Непала объясняется тем, что он находится слишком далеко и сложно проработать маршрут для транзита. Но, по словам Кулебы, украинцы в Непале могут воспользоваться программой "Защита".

Ранее "Страна" писала о том, что почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просят о немедленной эвакуации.

Также мы сообщали, что Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.