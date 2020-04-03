Правительство пересмотрело условия перевозки граждан городским и общественным транспортном, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров по число сидячих мест.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 255 от 2 апреля 2020 года, передает "Интерфакс-Украина".

Также мы был уточнен список предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественного транспорта (служебного и арендованного автотранспорта, а также городского электротранспорта и транспорта, обслуживающего регулярные городские маршруты).

В этом списке находятся предприятия и учреждения независимо от формы собственности, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.

Кроме того, в список включены предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

Также сохраняется обязанность обеспечивать водителей и пассажиров во время перевозки средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Напомним, сегодня Кабмин утвердил новые ограничения из-за коронавируса, которые вводятся с 6 апреля. "Страна" опубликовала их полный список.

Ранее правительство Кабмин отменил запрет на проезд более 10 пассажиров в транспорте.