Левобережная часть Киева потерпает от смога и неприятного запаха, который образовался вследствие многочисленных подпалов сухой травы. За предыдущую неделю спасатели более 100 раз выезжали на тушение пожаров в этой части столицы.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество подпалов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор", - заявил городской голова.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой не жечь траву и листья, а свидетелей поджогов он попросил сразу же обращаться в полицию.

Видео: YouTube/ КГГА

Напомним, что в марте в столичном парке "Муромец", который ранее назывался парком Дружбы народов, из-за подпала сухой травы разгорелся пожар.

Ранее мы писали, что с призывом не жечь сухие листья и траву обращались работники Чернобыльского заповедника.