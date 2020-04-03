Сегодня, 3 апреля, правительство Украины выпустило постановление о новых меры борьбы с коронавирусом, которые включают в себя и новые ограничения.

"Страна" подробно пересказывает сегодняшнее постановления Кабмина, которое уже официально опубликовано.

Куда нельзя ходить и что запрещено делать

Правительство решило запретить 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также с понедельника нельзя ходить людям более чем по два человека. Исключение - сопровождение ребенка, не достигшего 14 лет. Им запрещено будет находиться на улице без сопровождения одного из родителей.

Запрещается гулять в парках, скверах, прибрежных зонах. Там можно будет находиться или с собакой (одному человеку), или в случае служебной необходимости.

Появляться на детских и спортивных площадках тоже нельзя.

Запрещается проводить любые массовые мероприятия, в том числе религиозные (таким образом, обряды на Пасху 19 апреля также попадают под запрет, - Ред.). Исключение - собрания для обеспечения работы власти.

Ветеринарные магазины, торговые точки с семенами и кормами, ноутбуками и смартфонами продолжат работу. Но на 10 квадратных метрах должен быть не более чем один посетитель в маске.

Относительно транспортного сообщения изменений нет. Как и прежде запрещено междугороднее и ж/д-сообщение, метро.

Отдельно в постановлении идет речь о промышленности. Поставщикам электроэнергии и природного газа запрещено прекращать подачу ниже технологического минимума.

Власти запретили посещать учреждения паллиативной помощи и социальной защиты, где проживают дети и престарелые люди. Также нельзя ходить и в пункты временного пребывания иностранцев.

Находиться на улице без документа, который удостоверяет личность и гражданство, тоже запрещено.

Предпринимателям временно, на период карантина, можно будет вести учет доходов и расходов без использования соответствующих книг.

Действует запрет самовольно покидать места обсервации и изоляции.

Кто должен самоизолироваться, какие правила надо соблюдать

Согласно решению правительства, самоизолироваться должны:

у кого есть подозрение на инфицирование,

кто болеет Covid-19, но не нуждается в госпитализации,

люди старше 60 лет, кроме тех, кто занят на критической инфраструктуре,

лечащий врач больного или человека с подозрением на коронавирус,

После того, как человеку будет назначена самоизоляция, он должен предоставить свой номер телефона, сведения о здоровье и хронических заболеваниях (по согласию).

В документе указывается, что за несоблюдение режима самоизоляции человек будет привлечен к административной ответственности. А если это привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти других, - к уголовной ответственности. Оба наказания описываются без конкретными.

Самоизолированные обязаны постоянно находиться в одном месте, воздерживаться от контактов, кроме тех, с кем совместно проживают.

Если человек нуждается в самоизоляции (кроме больных Covid-19), но позаботиться о нем некому, ему разрешается ходить за продуктами, лекарствами, средствами гигиены, но не более чем два километра от дома. На таком человеке должен быть респиратор или маска без клапана выдоха. Также два раза в день можно выгуливать домашних животных.

Контролируют соблюдение режима самоизоляция работники Нацполиции и Нацгвардии, медики эпидемиологического профиля. Это можно будет делать в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного портала электронных услуг.

Обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются областными администрациями и КГГА, подлежат:

те, кто самостоятельно не может соблюдать режим самоизоляции и готов госпитализироваться добровольно,

кто дважды нарушил условия самоизоляции,

имевшие контакт с больными или имеют признаки Сovid-19 и отказываются от обследования по направлению лечащего врача,

кто пересек государственную границу (кроме дипломатов и членов их семей, водителей грузовиков, воздушных и морских экипажей, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным),

въезжающие с "ЛДНР" и Крыма,

Срок обсервации составляет 14 дней.

Дети младше 12 лет должны находиться в обсерватории с одним из родителей.

Человек, у которого есть призвали коронавируса, подлежит обязательному медицинскому осмотру. По результатам он может быть направлен ​​на самоизоляцию.

Национальная полиция осуществляет сопровождение транспорта, спасателей и другой спецтехники во время транспортировки групп людей (более 40 человек) в обсерваторы.

Поручения министерствам и местной власти

Отдельно в постановлении правительства указывается ряд поручений для разных органов власти, их мы также приводим ниже.

Министерству цифровой трансформации до 5 апреля 2020 разработать электронный сервис для мониторинга соблюдения самоизоляции и обсервации.

Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций и операций, кроме срочных и неотложных.

Министерству внутренних дел, Национальной полиции:

Обеспечить охрану на прилегающей территории к местам, где лежат больные коронавирусом.

Обеспечить контроль за соблюдением режима обсервации, самоизоляции.

Усилить патрулирование общественных мест.

Областным администрациям и КГГА:

обеспечить обустройство для обсервации, питание, транспортировку к ним, в том числе от пунктов пропуска через госграницу и КПВВ с оккупированных территорий, медицинское наблюдение за людьми,

в случае необходимости привлечь врачей-интернов к оказанию медицинской помощи,

установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспорта,

создать на въездах и выездах в область КПП, привлекать для работы на них военнослужащих, организации независимо от формы собственности, части и подразделения Минобороны и МВД,

организовать дезинфекцию в жилых, производственных, учебных и других помещениях,

выявить одиноких лиц пожилого возраста, инвалидов, самоизолированных; организовать надлежащее социальное сопровождение.

Госуслуги, которые продолжат предоставлять во время карантина

В постановлении приводится и перечень государственных услуг, которые продолжат предоставлять в период карантина. Этот список мы публикуем ниже.

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